Мехико, 8 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Обрушение участка моста метрополитена мексиканской столицы Мехико произошло из-за дефектов строительных конструкций, заявил глава столичного управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Антонио Эстева Медина 7 сентября в ходе пресс-конференции.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

По его словам, к такому заключению пришли сотрудники норвежской компании DNV, которые проводили экспертизу объекта. В отчете сказано, что инцидент связан с прогибом южной и северной балок, на который повлияло «отсутствие крепежных элементов на значительной части длины конструкций».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля телеканал CNN передал информацию о том, что мексиканский миллиардер Карлос Слим решил полностью оплатить ремонт метромоста в Мехико, обрушение которого произошло 4 мая и привело к гибели 26 человек.