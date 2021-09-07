Бишкек, 8 сентября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. В Киргизии насчитывается около 165 тысяч налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам на общую сумму свыше 24 млрд сомов (более 20,6 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя налоговой службы Искендер Асылкулов.

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По его словам, с начала года ведомству удалось убедить должников добровольно выплатить лишь чуть больше 2,1 млрд сомов (1,8 млрд рублей) — в рамках закона о реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам.

«С уплативших основную сумму задолженности налогоплательщиков снимается пеня и штрафы», — пояснил замглавы налоговой службы.

Также он сообщил, что еще 1,3 млрд сомов (1,1 млрд рублей) налоговому ведомству удалось взыскать с должников принудительно.