Мехико, , 00:35 — REGNUM Законопроект о досрочном прекращении полномочий президента одобрил парламент Мексики, сообщает пресс-служба законодательного органа на официальной странице в Twitter.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В пользу инициативы проголосовал 491 депутат. Ранее этот законопроект одобрил мексиканский сенат. Предполагается, что уже в марте 2022 года в Мексике могут провести голосование о досрочном прекращении полномочий действующего главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Президент Мексики сам предложил провести голосование по этому вопросу. Он объяснил это желанием выяснить, доверяют ли ему мексиканские граждане и одобряют ли его работу на этом посту. Отмечается, что результаты голосования будут иметь силу, если явка составит не менее 40%.