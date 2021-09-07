Тюмень, 8 сентября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Тюменская область получит инфраструктурный займ на 700 млн рублей для строительства жилого комплекса в районе Плеханово в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сахаров Александр Тюмень

Инфраструктурный кредит будет направлен на строительство магистральных и внутриквартальных дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

Предполагается строительство жилой недвижимости в объёме более 300 тыс. кв. м. на площади 50 га. Общий срок освоения участка составит пять лет.