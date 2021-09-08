Вена, , 00:20 — REGNUM Запасы обогащённого до 60% урана в Иране выросли с 2,4 кг до 10 кг за последние три месяца. Об этом 7 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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«Иранские запасы включают приблизительно 10 кг урана, обогащенного до чистоты 60%», — говорится в опубликованных фрагментах документа.

Кроме того, в стране с 63 до 84 кг вырос запас обогащенного до 20% урана.

В отчёте МАГАТЭ утверждается также, что Иран всё еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал отношения с международным агентством как технические и уважительные, отметив, что политическая эксплуатация МАГАТЭ повлечёт ответную реакцию Тегерана.