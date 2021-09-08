По «Пушкинской карте» в Москве доступно уже 1,5 тыс. мероприятий
Москва, 8 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Свыше полутора тысяч мероприятий доступно для участников программы «Пушкинская карта» в Москве. Об этом 8 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«К программе «Пушкинская карта» присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них — театральные постановки», — сообщила Сергунина.
Вице-мэр напомнила, что всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» начала действовать с 1 сентября. В рамках нее молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы «Мир», куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.