Москва, 8 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Свыше полутора тысяч мероприятий доступно для участников программы «Пушкинская карта» в Москве. Об этом 8 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Большой театр

«К программе «Пушкинская карта» присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них — театральные постановки», — сообщила Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» начала действовать с 1 сентября. В рамках нее молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы «Мир», куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.