Ялуторовск, Тюменская область, 8 сентября, 2021, 00:14 — ИА Регнум. В Тюменской области региональное отделение «Единой России» приняло решение исключить из партии депутата Ялуторовской городской думы Павла Шалагинова. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Wikimedia.org На охоте

Парламентария подозревают в незаконной охоте, уточнили партийцы.

Напомним, 5 февраля 2021 года членство в партии Павла Шалагинова было приостановлено в связи с возможным его участием в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.