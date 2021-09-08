Москва, 8 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» представлено уже свыше 2,6 тыс. различных разработок. Об этом 8 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Media.tj Цифровизация

Городская платформа инновационных решений начала работать в сентября 2020 года. Задача цифровой площадки — привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, а также оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих устройств и сервисов. Свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тысячи российских организаций.

«Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тысячи технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. А в тройку самых популярных направлений входит искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные», — сказала Сергунина.