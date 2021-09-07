Амстердам, 8 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. 7 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» сборная Нидерландов по футболу в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 разгромила сборную Турции со счетом 6:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Анна Нэсси Гус Тиль

Забитые мячи: Дэви Классен (1', Мемфис Депай) — 1:0, Мемфис Депай (16', Дэви Классен) — 2:0, Мемфис Депай (38', пенальти) — 3:0, Мемфис Депай (54', Стивен Бергейс) — 4:0, Гус Тиль (80', Тёйн Копмайнерс) — 5:0, Дониэлл Мален (90') — 6:0, Дженгиз Ундер (90+2') — 6:1.

Желтые карточки: Кекчю — 15, Йокушлу — 28, Вейналдум — 31, Сеюнджю — 36, Кабак — 58, ван Дейк — 78.

Красные карточки: Сеюнджю — 44.

Главный арбитр матча (Италия): Даниэле Орсато.

Составы команд:

Нидерланды: Бейлоу, ван Дейк, де Врей, Блинд, Думфрис (Ренч, 71'), Вейналдум (Тиль, 61'), Классен (Гравенберх, 71'), де Йонг (Копмайнерс, 46'), Бергвейн (Мален, 61'), Депай, Бергейс.

Турция: Чакыр, Демирал, Сеюнджю, Мюлдюр, Айхан, Йокушлу (Языджи, 90'), Ундер, Караман (Кабак, 46'), Чалханоглу (Дервишоглу, 86'), Кекчю (Туфан, 46'), Йылмаз (Актюркоглу, 65').

Статистика матча (Нидерланды/Турция)

Удары 21/4

Удары в створ 12/Э2

Владение 62%/38%

Угловые 3/0

Нарушения 12/7

Сборная Нидерландов, одержав четвертую победу в группе G и набрав тринадцать очков, поднялась на первую строчку. Сборная Турции с одиннадцатью очками опустилась на третье место.