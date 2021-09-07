Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Американский инди-рок группа Big Thief вернулась с еще одной новой песней. Сингл получил название «Certainty» и он был записан в их личной студии в северной части штата Нью-Йорк, информирует портал Pitchfork. Группа в течение последних двух лет поделилась несколькими внеальбомными синглами — «Two Hands» и «U. F. O. F.». Совсем недавно группа также выпустила «Little Things» и «Sparrow». Адрианна Ленкер ранее сыграла еще одну неизданную песню, названную «Simulation Swarm» для своих фанатов в инстаграм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Big Thief также выпустили сессионную импровизационную версию песни «Two Hands», новый вариант песни получил название «Love In Mine» и был выпущен в качестве второй стороны на семидюймовом виниле сингла.