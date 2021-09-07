Лион, Франция, 7 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. 7 сентября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» сборная Франции под руководством Дидье Дешама одержала уверенную победу над сборной Финляндии. Матч, проходивший в рамках шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, завершился со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Biser Todorov Антуан Гризманн

Первый мяч на экваторе первой половины забил фланговый нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн — 1:0. Голевую передачу записали на Карима Бензема. В дебюте второго тайма Гризманн оформил дубль и установил окончательный счет — 2:0.

Желтые карточки получили Расмус Шуллер (3'), Теэму Пукки (65') и Паулюс Араюури (72'). На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Доминик Шал.

Составы команд:

Франция: Льорис, Кимпембе (Лангле, 90'), Варан, Зума, Дюбуа (Мукиэле, 68'), Погба, Рабьо, Эрнандес, Гризманн (Тчуамени, 90'), Марсьяль (Бен-Йеддер, 80'), Бензема.

Финляндия: Градецки, Араюури, О’Шонесси, Вяйсянен, Алхо (Райтала, 80'), Уронен (Сойри, 62'), Камара, Шуллер (Валакари, 62'), Ниссила (Кайринен, 73'), Пукки, Похьянпало (Йенсен, 73').

Сборная Франции, набрав двенадцать очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы D. Сборная Финляндии с пятью очками осталась на третьем месте.