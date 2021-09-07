Москва, 7 сентября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборная России в матче шестого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре одержала уверенную победу над сборной Мальты со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились форвард «Локомотива» Федор Смолов (10') и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев (84' пенальти). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

Желтые карточки: Алексей Миранчук — 50, Стив Борг — 68.

Составы команд:

Россия: Гильерме, Караваев, Осипенко, Дивеев, Кузяев, Баринов, Миранчук (Самошников, 58'), Ерохин (Зобнин, 46'), Захарян (Бакаев, 46'), Ионов (Жемалетдинов, 79'), Смолов (Заболотный, 71').

Мальта: Бонелло, Борг, Аджиус (Шо, 86'), Мускат, Камензули, Мбонг, Пизани (Каруана, 66'), Мбонг, Теума (Мускат, 86'), Аттард (Димек, 75'), Монтебелло (Сатариано, 66').

Статистика матча (Россия/Мальта)

Удары 7/6

Удары в створ 5/3

Владение 55%/45%

Угловые 11/1

Нарушения 3/2

Сборная России, одержав четвертую победу в группе и набрав тринадцать очков, укрепилась на первой позиции. Сборная Мальты с четырьмя очками осталась на пятой строчке.