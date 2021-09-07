Лондон, 7 сентября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Культовые альбомы британской рок-группы Radiohead «Kid A» и «Amnesiac», выпущенные в начале 2000-х годов, будут переизданы совместно этой осенью, информирует портал Pitchfork.

(сс) Raph_PH Том Йорк

Оба альбома будут выпущены единым целым под названием «Kid A Mnesia», пластинка охватит некоторые отрывки во время записи альбомов-компаньонов в 1999 и 2000 годах. Коллекция выйдет 5 ноября на лейбле XL.

В прошлом году в ознаменование 20-летия «Kid A» Radiohead поделились расширенной версией трека «Treefingers». Последний студийный альбом британской альтернативной группы «A Moon Shaped Pool» вышел в 2016 году после чего участники сконцентрировались на своих сольных проектах. Вокалист Том Йорк в 2019 году представил сольник под названием «Anima», а гитарист Эд О'Брайен обзавёлся дебютным альбомом только год спустя, выпустив «Earth» от лица проекта EOB.