Приштина, Сербия, 7 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 28 носителей коронавируса.

Tobias Kienze Призрен. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 10 321 образца в крае 7 сентября было выявлено 920 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1698 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 152 989 случаев заражения, 123 882 пациента уже здоровы, 2686 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 28 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 24 484.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 318 099 человек, всего произведено 938 504 инъекций вакцины.