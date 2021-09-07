Рим, 7 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. 7 сентября издание Football Italia сообщило, что нападающие Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле покинули расположение национальной сборной Италии перед матчем со сборной Литвы. Также сообщается, что Иммобиле покинул расположение сборной из-за мышечной травмы, Инсинье — по личным причинам.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

8 сентября сборная Италии в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Чиро Иммобиле принял участие в двух матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье в составе сборной Италии стали победителями Чемпионата Европы 2020. В финале турнира «скуадра адзурра» обыграла сборную Англии.