Бразилиа, 7 сентября 2021, 23:24 — REGNUM Три часа длился допрос Джейсона Миллера, бывшего советника 45-го американского президента Дональда Трампа, в аэропорту бразильской столицы 7 сентября, сообщил он в опубликованном заявлении.
По словам Миллера, допрашивали также его соратников по соцсети американских консерваторов Gettr. Допрос бразильские власти санкционировали, по словам американца, после его участия в конференции бразильских консервативных кругов.
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