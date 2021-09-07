Бразилиа, , 23:24 — REGNUM Три часа длился допрос Джейсона Миллера, бывшего советника 45-го американского президента Дональда Трампа, в аэропорту бразильской столицы 7 сентября, сообщил он в опубликованном заявлении.

Допрос Цитата из мультсериала «Простоквашино», реж. Михаил Солошенко. 2018. Россия

По словам Миллера, допрашивали также его соратников по соцсети американских консерваторов Gettr. Допрос бразильские власти санкционировали, по словам американца, после его участия в конференции бразильских консервативных кругов.

«просто хотят поговорить» . Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в результате нам разрешили вылететь в Соединённые Штаты». Миллер «Нас не обвиняли в каких-либо нарушениях, сказали, что. Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в результате нам разрешили вылететь в Соединённые Штаты».

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