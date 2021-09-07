Бразилиа, 7 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Три часа длился допрос Джейсона Миллера, бывшего советника 45-го американского президента Дональда Трампа, в аэропорту бразильской столицы 7 сентября, сообщил он в опубликованном заявлении.

Цитата из мультсериала «Простоквашино», реж. Михаил Солошенко. 2018. Россия Допрос

По словам Миллера, допрашивали также его соратников по соцсети американских консерваторов Gettr. Допрос бразильские власти санкционировали, по словам американца, после его участия в конференции бразильских консервативных кругов.