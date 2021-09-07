Мурманск, 7 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В бухте Долгая Щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области перевернулось маломерное судно. На его борту находилось пять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

(сс)GDJ Шторм

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты Мурманского следственного отдела на транспорте, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту. Спустя восемь часов судно было обнаружено перевернувшимся у берега. В ходе спасательной операции обнаружен один из пассажиров, поиски остальных продолжаются.