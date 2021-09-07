Вольфсбург, Германия, 7 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. 30-летний швейцарский нападающий Адмир Мехмеди, выступающий за немецкий «Вольфсбург», в ближайшее время может сменить клубную прописку, так как не попал в заявку «волков» на матчи Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Издание Watson отмечает, что футболист входит в список трансферных интересов «Цюриха» и грозненского «Ахмата».

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Адмир Мехмеди перешел в «Вольфсбург» 31 января 2018 года из леверкузенского «Байера-04» за 8 миллионов евро. Текущее соглашение швейцарского футболиста с «волками» рассчитано до середины 2022-го года.

В прошлом сезоне Мехмеди сыграл лишь в восемнадцати матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился двумя результативными передачами.

7 сентября «Ахмат» объявил о подписании 27-летнего ивуарийского нападающего Сенина Себая. Ранее Себай выступал за «Балтику», «Тамбов» и «Химки».