Милан, Италия, 7 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. 7 сентября генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб ведет переговоры с 24-летним форвардом сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом по поводу продления контракта: «Мы продвинулись в переговорах по продлению контракта с Лаутаро. С некоторыми другими игроками также ведутся переговоры», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

В конце текущего сезона истекают контракты Марцело Брозовича и Ивана Перишича.

Лаутаро Мартинес перешел в «Интер» 4 июля 2018 года из аргентинского клуба «Расинг» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего составляет 80 миллионов евро. Текущее соглашение Мартинеса с «нерадзурри» рассчитано до середины 2023-го года.

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 38-ми матчах итальянской Серии А, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.