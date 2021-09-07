Челябинск, 7 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Двое челябинцев задержаны по подозрению в грабеже, сообщили 7 сентября в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Цитата из к/ф «Не дыши». реж Федерико Альварес. 2016. США Грабители, которые решают ограбить таинственный дом

Росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые вечером 5 сентября вырвали из рук у местной жительницы в Саду Победы фотоаппарат Canon. «Несколькими часами позднее по ориентировки отдела полиции, схожие по приметам граждане были задержаны», — сообщили в пресс-службе.

Оба задержанных оказались ранее судимыми местными жителями. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Они признались в содеянном и сказали, где спрятали фотоаппарат.