Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Tyler, The Cretor принял участие в записи нового трека и клипа Maxo Kream «Big Persona», который также сопровождается новостями о его предстоящем альбоме «Weight if the World», информирует портал The Line Of Best Fit.

Antonio Rull Рэп

Tyler, The Creator присоединился к хьюстонскому рэперу Maxo Kream в новом сингле «Big Persona», который знаменует собой первый новый материал Тайлера Оконмы с момента выхода ремикса песни Lykke Li «Follow Rivers» в июле.

В дополнение к сотрудничеству с Maxo Kream в этом году Tyler, The Creator выпустил свой шестой студийный альбом «Call Me If You Get Lost», а также снял рекламу Converse с участием своего друга рэпера Винса Стейплза.