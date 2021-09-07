Вашингтон, 7 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Xbox выложила в сеть трейлер следующего обновления Microsoft Flight Simulator. Ролик был опубликован 7 сентября на YouTube-канале компании.

(сс) Oargi Швейцарская вершина Маттерхорна

Очередной патч добавит в авиасимулятор улучшенные локации Австрии, Швейцарии и Германии. Поклонники игры отметили, что повышенную детализацию в Microsoft Flight Simulator получили такие достопримечательности, как Берлинская телебашня, замок Морицбург, Кёльнский собор, а также гора Маттерхорн в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный стример добавил в Microsoft Flight Simulator популярные трассы из аркадной гоночной мобильной игры Mario Kart. Он показал подписчикам результат своей работы.