Подгорица, 7 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий 25 сентября отправится с визитом в Черногорию, чтобы присутствовать на интронизации епископа Будимлянско-Никшичского Мефодия. Об этом сообщил 7 сентября телеканал Vijesti, ссылаясь на собственные источники.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

Дату проведения интронизации епископа Мефодия определил Священный синод Сербской православной церкви на своем последнем заседании.

Ранее епископом Будимлянско-Никшичским был действующий митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий. Церемония его интронизации прошла 5 сентября в древнем монастыре в городе Цетине.

Напомним, что на церемонии интронизации митрополита Иоанникия также присутствовал патриарх Сербский Порфирий. Во время торжественного мероприятия в городе Цетине черногорские ультранационалисты устроили беспорядки.