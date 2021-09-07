Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Неразорвавшийся крупнокалиберный снаряд от корабельного орудия нашёл грибник в лесу вблизи Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум». Боеприпас взят под охрану для дальнейшего вывоза и уничтожения.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Снаряд, найденный в лесу под Петербургом

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об обнаружении снаряда поступила в дежурную часть 7 сентября около 18:00 из Петродворцового района.

Группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии, прибыв на место, установила, что найден неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 мм от морского корабельного орудия времён Великой Отечественной войны. Вес такого снаряда — 470 кг, боеприпас находится в состоянии сильной коррозии.

Снаряд был оставлен под охраной полиции для последующего вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС на полигоне.

Напомним, 8 сентября исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. В годы войны окрестности города были местом ожесточенных боёв, в которых в том числе активно применялась корабельная артиллерия Балтфлота.