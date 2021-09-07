Конакри, 7 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Об освобождении 79 политзаключённых в Гвинее 7 сентября сообщает Guineematin.

(сс) NeuPaddy Свобода

На фоне военного переворота в республике тюрьмы покинули осуждённые по политическим мотивам, например, члены оппозиционных организаций и партий, участники протестных акций протеста.

Соответствующее решение было выдано генпрокуратурой Гвинеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Гвинее произошёл два дня назад — 5 сентября.