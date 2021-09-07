Минск, , 22:57 — REGNUM Оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали главного редактора издания «Виртуальный Брест». На него они вышли, «когда выявляли лиц, оскорбляющих правоохранителей и госслужащих в информационных источниках», сообщила пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Чемоданова.

Белоруссия Amnesty.org

Она сообщила, что портал издания признан судом Ленинского района Бреста «экстремистским», а его главред Андрей Кухарчик проходит по уголовному делу. При этом сайт издания не заблокирован.

Чемоданова сообщила, что «мужчина, помимо журналистики, занимался деструктивной деятельностью протестного толка. В частности, создал телеграм-чат «Обсуждаем опасный Брест», где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь».

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Напомним, ОБСЕ и другие международные организации, а также США, страны Евросоюза и их союзники не признают членов Нацсобрания Белоруссии депутатами. По мнению многих белорусских и зарубежных политиков и экспертов, Александр Лукашенко назначает членов этого органа. В белорусском политическом дискурсе есть слово «палаточник» — член палаты Национального собрания, которое в постсоветской республике часто называют «машиной для голосования».

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