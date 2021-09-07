Монтрёй, Франция, 7 сентября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Ubisoft решила провести в тактической онлайн-игре Rainbow Six Siege очередные бесплатные выходные. Об этом 7 сентября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Издание обратило внимание, что таким образом разработчики решили привлечь дополнительное внимание геймеров к третьему сезону шестого года игры, который получит название Crystal Guard. Акция начнётся 9 сентября 2021-года, в 16:00 по московскому времени, а завершится 13 сентября 2021-го, в 23:00.

Напомним, Crystal Guard добавит в Rainbow Six Siege нового оперативника OSA. Ранее Ubisoft выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса дополнения.