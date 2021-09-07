Минск, 7 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 7 сентября подписал указ № 331 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Документом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах постсоветской республики. В частности, Лукашенко назначил Павла Коршуновича судьёй Верховного суда Белоруссии, освободив его от должности председателя и судьи Минского городского суда. Татьяна Тупик пересела из кресла зампредседателя Мингорсуда в кресло председателя этого суда. Оба назначенца ранее отметились вынесением политически мотивированных решений и приговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Игорь Стефановский назначен первым зампредом Витебского областного суда. Лукашенко также подписал указ № 332 «О присвоении квалификационных классов судьям».

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