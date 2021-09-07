Мексика, 7 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов больницы города Тула (штат Идальго, Мексика) погибли из-за отключения системы подачи кислорода, сообщило 7 сентября мексиканское правительство в Twitter.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Общее число погибших достигло 16. Власти пояснили, что в медучреждении произошло подтопление из-за разлива реки после ливней. Сейчас из больницы эвакуируют пациентов и персонал.

Подтопленными, как отмечает правительство, в Туле оказались две тысячи домов. В устранении последствий наводнений участвует порядка тысячи сотрудников силовых структур.