Киев, , 22:43 — REGNUM Введение карантинных мер и ограничений не сможет удержать граждан Украины от участия в массовых социальных протестах осенью. Об этом 7 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Сергей Годный.

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«Мне часто задают вопрос, остановит ли карантин возможные социальные выступления. Не остановит, и этому у меня есть ряд объяснений. Голодных людей ничего не остановит» — заявил эксперт.

Он напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского, данном работникам авиастроительной отрасли Украины во время празднования дня независимости 24 августа по поводу обеспечения трех контрактов."Вместе с этим вчера в Харькове выступали люди и говорили о задолженности по заработной плате… У нас в целом в государстве задолженность перед авиаторами составляет 250 миллионов» — сказал Годный.

Он также напомнил о тяжёлом положении шахтёров и о том, что в государственной казне не хватает средств для субсидирования населения, равно как и о проблемах с соцвыплатами.

«У нас огромная дырка в бюджете» — заключил он.