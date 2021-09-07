Москва, , 22:45 — REGNUM Попытки определенных кругов в Черногории использовать церковную тематику для разжигания вражды и сведения внутриполитических счетов вызывают глубокое сожаление. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала события 4 и 5 сентября в черногорском городе Цетине, произошедшие накануне и в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия.

Мария Захарова Mid.ru

«Линия на искусственное создание хаоса, разобщение граждан по любому поводу с некоторых пор стала «визитной карточкой» тех сил, которые не хотят мириться с поражением на прошлогодних выборах группировки черногорского президента Мило Джукановича, стремящейся к реваншу ради собственных корыстных интересов. Как следствие, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в стране», — цитирует слова Захаровой официальный сайт МИД России.

Захарова подчеркнула, что Москва «всецело поддерживает заявления патриарха сербского Порфирия и митрополита Иоанникия, направленные на снижение напряженности». При этом Россия убеждена в необходимости урегулирования сложившейся ситуации в рамках конституции и действующего законодательства при соблюдении легитимных канонических прав Сербской православной церкви и ее прихожан, которые составляют подавляющее большинство населения Черногории.

Напомним, что церемония интронизации митрополита Черногорско-Приморского СПЦ, которая традиционно проходит в Цетиньском монастыре, на этот раз сопровождалась ожесточенными протестами с участием местных ультранационалистов. Демонстранты использовали камни и пиротехнику, пострадали около 20 сотрудников правоохранительных органов и несколько протестующих.