Вашингтон, 7 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Авторы Call of Duty Warzone сообщили, что до конца 2021 года они добавят в многопользовательскую игру новую карту. Публикация была размещена 7 сентября на Twitter-странице проекта.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Новая локация будет представлять собой остров, находящийся где-то в Тихом океане. Карту добавят в Call of Duty Warzone «вскоре после» релиза новой игры Call of Duty: Vanguard. Авторы проекта выложили в сеть небольшой тизер-трейлер.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1435294257233809408

Напомним, выход Call of Duty: Vanguard запланирован на 5 ноября 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Отметим, что это будет уже восемнадцатая по счёту игра франшизы.