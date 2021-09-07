Киев, , 22:29 — REGNUM Националистическая Украина, сконструированная по принципу «Анти-Россия», не сможет сохранить свою территорию. Об сегодня, 7 сентября, в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Сергей Годный.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт заявил, что «националистическая антироссийская Украина не сможет существовать в этих границах».

«Огромная часть общества стоит на позициях построения отношений (с Россией — ИА REGNUM) на нормальных, дружеских принципах «— заявил Годный. Напомним, о попытках создания из Украины «Анти-России» в своей статье от 12 июля текущего года написал президент России Владимир Путин.

«Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся» — написал Путин.