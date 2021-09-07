Мурманск, 7 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Кольском заливе стартовали масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, в учениях принимают участие почти 400 человек.

Gov-murman.ru Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наблюдает за учениями в Кольском заливе

«Были отработани эвакуация шлюпками и вертолётами, воздушное десантирование на воду, тушение пожара, ликвидация последствий разлива нефти. А также водолазы «обезвредили» мину времён Великой Отечественной войны на глубине 70 метров. Всего участие в учениях принимает почти 400 человек», — сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

За ходом учений наблюдали представители 14 стран, включая США, Канаду, Норвегию, Францию, Италию, Финляндию, Швейцарию, Нидерланды, Данию, Великобританию, Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 сентября в семи регионах России — республиках Коми и Саха-Якутия, Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях проходят межведомственные опытно-исследовательские учения по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций. В масштабной тренировке задействованы силы и средства МЧС РФ, Министерства обороны, региональных структур ГО и ЧС, органов власти.