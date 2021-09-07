Купертино, США, 7 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Apple анонсирует новые версии ноутбуков MacBook Pro с изменённым дизайном и дисплеем mini-LED осенью 2021 года. Об этом 7 сентября сообщает портал Wccftech.

(сс) Marcin Nowak MacBook

Ожидается, что производитель представит новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, оборудованные процессорами M1X. Инсайдеры в отрасли сообщили, что Apple удалось решить проблемы с поставками компонентов, и что компания запустит новые ноутбуки в продажу в соответствии с планом.

Напомним, в августе 2021 года СМИ сообщили, что Apple, возможно, отложит релиз новых MacBook Pro из-за проблемы нехватки компонентов, с которой столкнулась вся индустрия. Ранее компания сообщила, что 14 сентября 2021-го проведёт очередное мероприятие. На нём, как ожидается, Apple представит 13-ю версию iPhone.