Приштина, Сербия, 7 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Партия «Альянс для нового Косово» поддерживает продление диалога Белграда и Приштины, так как альтернативы этому процессу просто не существует. Об этом заявил лидер этой партии Беджет Паццоли 7 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

При этом Паццоли высказал убеждение, согласно которому диалог закончится признанием Косово со стороны Сербии.

«Диалог должен продолжиться и закончиться быстро — признанием независимости со стороны Сербии. Я уверен, что диалог удастся и что у Косово будет перспектива развития», — цитирует издание «Экономика онлайн» слова Паццоли.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ждёт новой встречи с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе во второй половине сентября.