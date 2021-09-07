Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Президент США Джозеф Байден подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы ещё на один год. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба Белого дома.

В указе американского лидера отмечается, что продление санкций в отношении Кубы «отвечает национальным интересам Соединённых Штатов».

Напомним, торгово-экономическое эмбарго против Кубы было введено американскими властями в 1961 году после того, как в республике была национализирована американская собственность.

В 2014 году при 44-м президенте США Бараке Обаме в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель, страны объявили о восстановлении дипломатических отношений. При этом Обама продлил санкции против Кубы ещё на один год, заявив, что эмбарго непременно будет снято при следующем американском президенте. Однако ограничения продлевались Дональдом Трампом и продолжают действовать до сих пор.