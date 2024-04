Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. В третьем эпизоде 11-го сезона «Ходячих мертвецов» создатели сериала намекнули на возможное возвращение одного из важных героев. Об этом 7 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса

В серии под названием «Охота» Розита (Кристиан Серратос) говорит, что ей постоянно снится сон, в котором она видит Абрахама Форда (Майкл Кадлиц). По мнению автора статьи, это может говорить о том, что герой Кадлица появится в финальном сезоне «Ходячих мертвецов» в эпизодической роли, например, он может явиться какому-нибудь персонажу во сне или галлюцинациях.

Напомним, Абрахам Форд погиб в седьмом сезоне «Ходячих мертвецов». Стоит отметить, что продюсерам не составит особого труда вернуть Майкла Кадлица на экран, поскольку он окончательно не покидал проект, выступил в качестве режиссёра нескольких эпизодов и должен снять одну из серий финального 11-го сезона шоу.