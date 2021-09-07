Вашингтон, 7 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 7 сентября вторая ракетка мира 25-летний российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира US Open одержал уверенную победу над спортсменом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (117 место в рейтинге) со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Матч длился 143 минуты. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Carine06 Даниил Медведев

В полуфинале турнира Медведев встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Карлос Алькарас Гарфия.

Общий призовой фонд турнира US Open составляет 57,5 миллиона долларов. Турнир включен в категорию Grand Slam.