Москва, , 22:07 — REGNUM Снос на Украине памятного знака дружбы Киева с Москвой подтверждает идею о том, что «патриотизм» в этой стране строится на ненависти к России, говорится в опубликованном 7 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Памятный знак, посвящённый дружбе Киева и Москвы (с) facebook Київська міська рада

Владимир Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию» . Захарова «Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерацииписал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»:

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября, в Киеве демонтировали установленный в 2001 году памятный знак дружбы с Москвой. Его собираются поместить как экспонат в «музей тоталитаризма».

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