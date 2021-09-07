Москва, 7 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Снос на Украине памятного знака дружбы Киева с Москвой подтверждает идею о том, что «патриотизм» в этой стране строится на ненависти к России, говорится в опубликованном 7 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

facebook Київська міська рада Памятный знак, посвящённый дружбе Киева и Москвы

Владимир Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию» . Захарова «Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерацииписал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»:

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября, в Киеве демонтировали установленный в 2001 году памятный знак дружбы с Москвой. Его собираются поместить как экспонат в «музей тоталитаризма».