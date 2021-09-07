Донецк, , 21:52 — REGNUM Украинский народ нуждается в децентрализации власти. Об этом 7 сентября ИА REGNUMзаявила заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.«По мнению вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, украинский народ остро нуждается в пересмотре конституции относительно гарантий прав и свобод граждан, а также во введении «цифровых прав» на интеллектуальную собственность. Однако пан Стефанчук и целое депутатское объединение «За конституционную реформу и эффективную власть» игнорируют свою прямую обязанность по изменению украинской конституции согласно Минским соглашениям — децентрализацию власти с учетом особенностей т.н. ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов» — объяснила Мартьянова свою позицию. У украинского государства «диджитализация головного мозга», т.к. оно не способно решать «реальные проблемы собственного народа», заявила Мартьянова. Напомним, что 6 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью о необходимости пересмотра Основного закона — конституции Украины. По его словам, пересмотреть необходимо будет нормы, касающиеся прав человека и гражданина, потому что «появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась конституция».