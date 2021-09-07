Донецк, 7 сентября 2021, 21:52 — REGNUM Украинский народ нуждается в децентрализации власти. Об этом 7 сентября ИА REGNUMзаявила заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.«По мнению вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, украинский народ остро нуждается в пересмотре конституции относительно гарантий прав и свобод граждан, а также во введении «цифровых прав» на интеллектуальную собственность. Однако пан Стефанчук и целое депутатское объединение «За конституционную реформу и эффективную власть» игнорируют свою прямую обязанность по изменению украинской конституции согласно Минским соглашениям — децентрализацию власти с учетом особенностей т.н. ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов» — объяснила Мартьянова свою позицию. У украинского государства «диджитализация головного мозга», т.к. оно не способно решать «реальные проблемы собственного народа», заявила Мартьянова. Напомним, что 6 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью о необходимости пересмотра Основного закона — конституции Украины. По его словам, пересмотреть необходимо будет нормы, касающиеся прав человека и гражданина, потому что «появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась конституция».
«Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения»
Донецкий общественник: Украина и её народ нуждаются в децентрализации
Картина внутриполитической жизни Украины определяется противостоянием между различными олигархическими группами. Процесс передачи власти между ними может проходить как под видом демократических выборов, так и вооруженных «народных» революций, в которых активно применяются националистические формирования. К этой постоянной борьбе дополняются противоречия международные, в которых Киев чаще выступает в качестве объекта политики, а не субъекта. Ярким примером этого стала последняя цветная революция, которая произошла после того, как осенью 2013 года президент страны Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, которая по признаниям украинских же экспертов, была выгодна исключительно европейским производителям. Отношения Украины с Россией отличаются крайним непостоянством, балансируя от братской любви с общей историей до агрессивного национализма по отношению к Москве.