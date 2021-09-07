Калуга, 7 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 7 сентября в Калуге под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В режиме видеоконференцсвязи в ее работе приняли участие руководители федеральных органов власти, УМВД России, общественных и научных организаций в сфере дорожного хозяйства, руководители регионов. Калужскую область представили заместитель губернатора Ольга Иванова, министр здравоохранения области Константин Пахоменко, начальник управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов, руководители федеральных профильных ведомств, представители министерств.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Калуге 07.09.21

Обсуждался ход реализации пилотных проектов, направленных на снижение смертности в ДТП. Ольга Иванова проинформировала заместителя председателя правительства России о реализации проекта по снижению смертности в ДТП, совершенными водителями из-за выезда на встречную полосу.

В настоящее время для реализации проекта разработана дорожная карта, на отдельных маршрутах региональных и федеральных автодорог организована работа передвижных комплексов фото-, видеофиксации с возможностью фиксации административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Ведутся работы по установке дублирующих дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и приведению горизонтальной (осевой) дорожной разметки в соответствие с существующими дорожными условиями. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения области укрепляются обочины. Работа уже выполнена на участках общей протяженностью 7 201 пог. м. Установлены информационные плакаты. Прорабатывается вопрос установки информационных знаков, предупреждающих о контроле зоны обгона, на автодорогах регионального и федерального значений.

В целях поиска причин совершения ДТП данного типа Калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации проводится исследование. Опрошено более 100 респондентов.

Отдельное внимание уделяется разъяснительной работе с участием ведущих СМИ региона. Марат Хуснуллин поручил подключиться к реализации проекта руководителей федеральных дорожных ведомств и Министерство здравоохранения России. «Прошу организовать работу по ускорению прибытий машин скорой помощи к местам ДТП. Это позволит сохранить жизни людей», — сказал он.

Напомним, задача сокращения смертности на российских дорогах поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться на 35% от уровня 2017 года. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.