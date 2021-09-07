Грозный, 7 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. 7 сентября грозненский «Ахмат» в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о подписании однолетнего контракта с 27-летним ивуарийским нападающим Сенином Себаем. Ранее футболист выступал за «Балтику», «Тамбов» и подмосковные «Химки».

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

В текущем сезоне Себай, выступая за «Химки», принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил две желтые карточки.

На данный момент грозненский клуб с девятью очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В седьмом туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с санкт-петербургским «Зенитом».