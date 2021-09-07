Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Пользователи известного сайта Rotten Tomatoes решили, что новый фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» является лучшим кинокомиксом. Об этом 7 сентября сообщил портал GamesRadar+.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

По состоянию на сегодня, рядовые посетители Rotten Tomatoes дали «Шан-Чи и легенда десяти колец» оценку 98%. Пользователь форума Reddit iCXNoLar отметил, что, по их мнению, новая картина Marvel лучше «Тёмного Рыцаря» Кристофера Нолана (94%), анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» и кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома» (95%).

Напомним, в России премьера фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» состоялась 2 сентября 2021 года. По состоянию на сегодня в прокате США он собрал $90 млн, а в мире — $146,2 млн.