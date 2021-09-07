Брюссель, , 22:22 — REGNUM Делегация Белграда, которая 7 и 8 сентября участвует в очередном раунде переговоров с представителями Приштины в Брюсселе, будет настаивать на реализации пяти пунктов, которые уже были оговорены ранее, и которые Приштина отказывается выполнить. Об этом заявил глава сербской делегации, директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович по окончании первого дня переговоров.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Wiktor Dabkowski

«Речь идет только о тех темах, которые являются частью уже достигнутых соглашений. Мы не требуем ничего нового, мы не требуем невозможного, мы лишь требуем реализации того, что уже было оговорено. Ответственность за это, кроме Приштины, несет и сам Евросоюз, который является посредником в диалоге и который подписался под Брюссельским и всеми другими соглашениями, которые должны выполняться», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Петкович уточнил, что речь идет о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, судьбе пропавших без вести, применении соглашения о правосудии, свободе передвижения и визитах официальных лиц, а также о внедрении соглашения об энергетике.

Напомним, что в Брюсселе проходит двухдневной раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины. В первый день переговоров 7 сентября делегации по отдельности встретились с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Трехсторонняя встреча намечена на 8 сентября.