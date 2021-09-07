Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга Юлия Л. обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в Свердловской областной клинической больнице. Об этом горожанка сообщила журналистам.

Yarregion.ru Операция

Молодой женщине ранее отказали в операции на сердце. У горожанки — врождённый порок сердца и первичное бесплодие.

«По ее словам, в областной клинической больнице № 1 Екатеринбурга ей дважды отказали в операциях, связанных с сердцем, из-за чего одну из операцией ей пришлось делать в Чебоксарах, а вторую операцию ей провели экстренно, когда у нее остановилось сердце, — сообщает интернет-газета Znak. — Операцию по гинекологии девушке не смогли провести до операции по установке холтера».

Полиция отказалась возбуждать дело об отказе в операции, но в СКР завели дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Теперь женщина требует от Бастрыкина проверить работу больницы, ещё одну жалобу написала другая горожанка, у которой в больнице, по словам обратившейся, умер муж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР взял на контроль расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге.