Брест, Белоруссия, , 21:41 — REGNUM Координатор «Бессмертного полка» в Бресте Пётр Пицко воспрепятствовал катанию подростков на памятнике красноармейцам, отдавшими свои жизни в Великую Отечественную войну за освобождение легендарного города. Видеозапись опубликована 5 сентября гражданским активистом на YouTube-канале «Брестская крепость».

Холмские ворота. Брестская крепость, Брест, Белоруссия Андрей Грук © ИА Красная Весна

Ранее на эту тему: Белорусский тиктокер заплевал могилы ветеранов Великой Отечественной

Из видеозаписи беседы Пицко с учащимися местных учебных заведений ясно, что они не знают истории города периода Великой Отечественной войны. Видеозапись обрывается сценой потасовки.

За несколько дней видео собрало тысячи просмотров. Среди комментариев превалируют негативные оценки поведения подростков.

«Что тут говорить? В Гродно такая же картина — памятник Советским пограничникам на одноименной улице. Те же покатушки прямо сверху, куда цветы возлагают… Я уже задолбалась писать жалобы…», — сказано в одном из комментариев.

Напомним, Александр Лукашенко вопреки своим обязательствам в рамках СНГ препятствует легализации деятельности белорусской части международного движения «Бессмертный полк». Минюст Белоруссии отказывает хранителям исторической памяти в госрегистрации, а местные власти отказывают в проведении шествий 9 мая. Мингорисполком формально не против шествия «Бессмертного полка», но на платной основе в размере нескольких тысяч долларов США в эквиваленте.

Читайте новости сюжета: День Победы