Москва, , 21:42 — REGNUM Инициативу по перезахоронению останков погибшего лидера Ливии Муаммара Каддафи поддерживают в Москве, сообщили 7 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Муаммар Каддафи. Рисунок (фрагмент) thierry ehrmann

Комментируя заявление председателя Президентского Совета Ливии Мухаммада Менфи о запуске проекта всеобъемлющего общенационального примирения в республике, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что это решение принято очень вовремя.

МИД РФ отмечает, что освобождение младшего сына Каддафи Саади и ближайших сподвижников жестоко убитого в 2011 году ливийского лидера — Наджи Хариры и Ахмеда Рамадана — помогут жителям республики «преодолеть груз накопившихся за долгие годы кровопролитного внутреннего конфликта взаимных обид и острых противоречий».

Многое значит и решение перезахоронить останки Каддафи, что станет, как надеются в Москве, «важным шагом на пути к общеливийскому примирению, восстановлению долгожданного мира и стабильности в этом традиционно дружественном нам государстве».

Напомним, Менфи 5 сентября объявил, что из тюрьмы в Триполи освобождён Саади Каддафи, а из тюрьмы в городе Мисурате — Харира, бывший личный секретарь Каддафи Рамадан и другие политзаключённые, которые полностью отбыли свои сроки, находились в неволе без приговора суда или были оправданы.

Также было объявлено, что скоро освободят и остальных находящихся в заключении людей из окружения Каддафи. Также решено было передать останки Каддафи, его сына Муатасима и бывшего министра обороны Ливии Абу Джабера для перезахоронения.

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